Jugé demain, jeudi : Matar Seck, le frère et manager de Coumba Gawlo, risque gros

L’affaire du trafic de visa concernant le manager de Coumba Gawlo avance à grands pas. Entendus et placés en détention hier, Matar Seck et ses deux complices doivent faire face au juge demain jeudi.

Selon les sources de Dakaractu, l’ambassade d’Italie (et non celle de la France contrairement à ce qui a été précédemment écrit par votre site préféré qui s’est trompé de bonne foi) s’est constituée partie civile.

Il nous a aussi été révélé que les présumés fraudeurs risquent gros au vu de la teneur du dossier. Certainement, du côté de la défense, des robes noires réputées avoir du métier à revendre, viendront à la rescousse du manager de la Diva pour le tirer d’affaire. Affaire à suivre…