Journées de l'Excellence : le mouvement " À L'APPEL DE KHOMBOLE " fête les meilleurs élèves de la ville

Les dates des 12, 13 et 14 Octobre de cette année ont été marquées â Khombole par la tenue de la première édition des Journées de l'Excellence organisée par le mouvement " À L' APPEL DE Khombole" en collaboration avec la COSYDEP. Pendant plus d'une semaine, la tranquille cité des fromagers a été animée par des évènements structurants liés à l'Education et au profit des apprenants du CI à la Terminale. Avec l'accompagnement de la Direction du patrimoine historique des armées et du Service Civique National, sous la dynamique impulsion du Colonel Mendickou GUEYE et du Capitaine Sylla ,ont pendant trois jours, formé les lauréats aux valeurs du civisme et de la citoyenneté. " Semer en eux les principes du respect sacerdotal des institutions de la patrie". Très inspirés, les organiseurs ont fait venir le muséobus de l'armée, véritable voyage dans l'histoire militaire nationale.

Le Samedi a été l'apothéose de cet heureux festin de l'esprit, du savoir et de la connaissance avec la remise des distinctions aux élèves performants. Auparavant, c'est sous la très entraînante fanfare de la police que les festivités ont démarré avec un concert, une farandole devant le domicile du parrain Mamadou Traoré, pionnier de l'école secondaire à Khombole. C'est une famillle émue de cette marque de reconnaissance qui a suivi cette célébration, cet hommage!

Ensuite, c'est sous un chapiteau bien conçu que les autorités politiques, académiques, religieuses et coutumières ont été accueillis. Une forte délégation municipale, conduite par les premier et deuxième adjoints du Maire Ms Demba Siby et Lamine Gueye, a donné au Mouvement "A L'APPEL DE Khombole" une consécration. Après les prières pour la bénédiction de l'événement, prononcées par Imam Papa Ndiaye, ce fut la procession des récipiendaires pour recevoir leur trophées ! Des ordinateurs de haut de gamme, des tablettes, du matériel didactique, mais surtout, les beaux et stylés trophées à faire trôner fièrement sur la bibliothèque familiale, comme un indien, les scalps de ses adversaires, tel Messi, ses ballons d'Or !

Dans son allocution, M. Magueye Boye, coordonnateur du dynamique mouvement, a remercié tous les amis et partenaires qui ont participé à la réalisation de ces J2E. Il s'agit de catalyser le goût des études à travers une saine émulation en vue d'avoir à Khombole une silicone Valley capable de participer pleinement à l'émergence nationale. Mention spéciale à M. Bamba Sarr, principal et président du comité d'organisation et les dynamiques enseignantes, cheville ouvrière de cet évènement inédit à inscrire dans l'agenda scolaire communal.