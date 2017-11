Journée mondiale du souvenir des victimes de la route : Imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé va prier ce samedi en faveur des accidentés

Médina Baye est à l'honneur. La cité religieuse est choisie ce samedi 18 novembre pour la célébration de la journée mondiale des victimes de la circulation routière.



Ainsi, les autorités religieuses dont l'imam de la grande mosquée, vont formuler des prières au profit des victimes à travers une cérémonie de récital de coran. La cérémonie aura lieu en présence du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima Niass, du directeur exécutif de la nouvelle prévention routière, Dr Makhtar Faye, entre autres autorités.



La journée consiste aussi à améliorer la sécurité routière, attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route et à rendre hommage aux victimes et aux services de secours et de soutien.



Selon les statistiques, 140 mille personnes sont victimes d'accidents de la route par jour dans le monde"