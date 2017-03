Journée mondiale de la Femme : les transformatrices de Goxu Mbacc expriment leur reconnaissance au Président Macky SALL (vidéo)

« Nous travaillons le poisson dans des conditions extrêmement pénibles, à longueur de journée, sous un soleil ardent dans un espace vide et vétuste. Nous sortions de nos maisons, à l’aube et nous regagnions nos concessions, après le coucher du soleil », témoigne Sokhna SECK, la présidente des femmes transformatrices des produits halieutiques de Goxu Mbacc.



« Les écailles de poissons, les coques des escargots laceraient nos mains. Nous respirions la fumée des bois bruler, nos sueurs coulaient et s’engouffraient dans nos yeux. Nous supportions tous ces supplices pour soutenir nos familles. Aujourd’hui, l’ouverture du complexe, met nos souffrances dans le passé », dit-elle dans cet entretien accordé à Ndarinfo.com.



« En période d’hivernage, nous séchions le poisson sous le soleil et sans couverture. La poussière et l’eau couvraient les produits. Nous prenions beaucoup de temps et nous fournissi0ons beaucoup d’efforts pour pouvoir les nettoyer », raconte Yaram FALL, la responsable des transformatrices de Guet-Ndar.



« Macky SALL nous gratifie, aujourd’hui, de fours modernes et économiques et d’autres matériels qui nous permettent de travailleur dans des conditions très hygiéniques qui garantissent la qualité de nos produits. Il nous a offert, par la mise en place de ce complexe, un magasin de stockage et une salle d’emballage », soutient Mme FALL.



« Nous ne pouvions recevoir un cadeau aussi merveilleux, en cette vielle de la célébration de la journée mondiale de la femme », ajoute sa collègue de Goxu Mbacc, satisfaite du bijou inauguré en marge du lancement des travaux de construction de brise-lames par le Président Macky SALL ».



Suivez le témoignage des femmes sur Ndarinfo...