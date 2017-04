Journée mondiale : 8000 livres offerts à des bibliothèques

La journée mondiale du livre célébrée le 21 avril prochain a été une occasion pour le ministère de la Culture et de la Communication de mettre en œuvre la valeur de la lecture qui est de plus en plus désintéressée par les jeunes à cause de la nouvelle technologie. À cette l’occasion, 8 000 livres ont été mis à la disposition des bibliothèques universitaires et régionales ainsi que des centres culturels. Pour cette année, le directeur du livre et de la lecture ira à la rencontre des enfants malades à Albert Royer et dans les prisons afin de mieux véhiculer l’importance de la lecture et de les occuper.

Ainsi, un budget de 100 millions pour une durée de deux ans, a été mis au profit du livre qui a permis de réhabiliter certaines bibliothèques et centres de lecture. Aussi, l’Organisation internationale de la francophonie dans le cadre d’une convention signée avec le ministère de la Culture et de la Communication, a donné une subvention de 600 millions pour la réfection des matériaux didactiques.