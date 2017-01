Journée internationale de la Douane : L'analyse des données, une priorité pour la gestion des frontières

La douane sénégalaise veut promouvoir ses activités dans la collecte et l’analyse des données qui sont devenues incontournable avec le temps. Une affirmation du directeur général des douanes, Papa Ousmane Guèye. Il a indiqué que la direction générale des douanes va assurer une collecte efficace des données et en tirer le meilleur parti pour améliorer le contrôle des actions commerciales des recettes et la sécurité des frontières.