Journée du vélo le 13 Mai : La ligue régionale de Dakar vante les vertus du cyclisme

La ligue régionale de Dakar de cyclisme organise le 13 Mai prochain, la journée du vélo. Une occasion selon Pape Fatah Faye, Président de la Ligue régionale de cyclisme de Dakar, où « nous voulons lever tout ce qu’il y a comme complexe sur le vélo. Il faut pédaler! »

« Nous voulons fêter sur le vélo. Parce qu'une compétition de vélo, c’est une fête. Et le meilleur moyen d’atténuer la pollution, de circuler, c’est le vélo. Nous visons l’excellence et le troisième âge », a-t-il dit au cours d’un point de presse en marge de l’événement.

Le vélo, a ajouté le Président de la Ligue, soigne même jusqu’à 25 pathologies. « Faire du sport c’est bien, mais le vélo c’est encore mieux». Il a pris en exemple les équipes nationales qui exercent cette discipline pour améliorer leur souplesse etc...

La distance pour la randonnée du matin sera de 20 kilomètres. Et le soir une compétition des élites sera organisée sur 50 km et 20-30 km pour les Vététistes. Tous à vélo le 13 Mai!