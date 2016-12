Journée de prise de contact du Dg de la police nationale : Oumar Maal menace les flics véreux

Oumar Maal est arrivé à Diourbel hier mercredi, dans le cadre de sa tournée nationale pour une prise de contact avec ses éléments, mais aussi les sensibiliser sur leurs rôles et missions respectifs. Lors de cette étape dans la capitale du Baol, le Directeur général de la police nationale n’a pas du tout été tendre avec les policiers auxquels, il a adressé une sévère mise en garde. Il s’en est même donné à cœur joie lorsqu’il s’est agi de brandir des menaces contre les agents véreux. Entre autres interdictions formelles à l’ensemble des corps constitués de la police nationale, Oumar Maal a évoqué le port de la casquette avec inscription « Police » sur toute l’étendue du territoire nationale. Selon lui, à partir du 1er janvier prochain, tous ceux qui ne respecteront pas ces directives seront lourdement et sévèrement sanctionnés. Outre la sensibilisation sur les enjeux du terrorisme, un fléau mondial qui selon lui n’épargne aujourd’hui encore aucune nation, Oumar Maal est largement revenu sur le comportement des policiers qui d’après lui sont parfois arrogants et provocateurs. A l’en croire, les agents de police sont très souvent à l’origine des incidents avec les citoyens dont ils ont la mission d’assurer la sécurité et celle de leurs biens.

