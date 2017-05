Journée de prières : GMS galvanise ses troupes en perspective des prochaines échéances

Dans le cadre de ses activités de mobilisation, le mouvement GUNGE MACKY SALL (GMS), sous la houlette de sa Présidente d’honneur Madame Maïmouna NDOYE SECK, Ministre du Tourisme et des Transports aériens, organise une journée de prières pour le Sénégal et de solidarité envers les nécessiteux, le dimanche 28 mai 2017, à la place de la Nation communément appelée place de l’Obélisque, sur le Boulevard Général De Gaulle, à partir de 10 heures.

L’objectif de ce grand rassemblement est de formuler des prières et de fédérer toutes les forces en perspective des prochaines échéances.

Est inscrite au programme, une série de lectures du Saint Coran et de l’animation religieuse. Ces activités seront respectivement dirigées par des Imams des quartiers environnants et animées par des chanteurs de toutes confréries confondues.

L’occasion sera saisie pour remettre des kits Ndogou à des nécessiteux de la zone et d’autres d’horizons divers.

Il convient de rappeler que le Mouvement GMS compte aujourd’hui plus d’une dizaine de cellules réparties dans la région de Dakar. Son objectif est d’accompagner le Président de la République dans toutes les batailles visant à lui garantir les moyens de mettre en œuvre sa politique pour l’émergence du pays.

Créé en 2015, GMS vise à permettre aux populations de tirer profit des opportunités offertes par les politiques économique et sociale du Plan Sénégal Emergent (PSE), grâce à la mise en place des GIE dans les domaines tels que l’agriculture, santé, transports, etc.

GMS est né dans un contexte marqué par des difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Face à cette situation, le Mouvement s’est lancé un défi majeur : celui de permettre à chacun d’exprimer ses talents et d’apporter sa pierre à l’édification nationale, en encourageant l’entrepreneuriat.