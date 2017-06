Journée de l’environnement : Une initiative « ceinture verte » lancée à Bargny

La Journée Mondiale de l'Environnement (JME) a été célébrée hier par la Compagnie d’Électricité du Sénégal (CES). Communément commémorée le 05 Juin par la communauté internationale, en raison de la coïncidence d'avec la fête de Pentecôte, la CES l'a reportée à la date du 06 Juin. Cette édition a été organisée en collaboration avec le Lycée de Bargny dans la perspective de sensibiliser les élèves sur les défis environnementaux de l'heure et de les informer sur le système de management environnemental de la centrale électrique de Bargny.

La JME a été aussi mise à profit pour lancer l'initiative « ceinture verte autour de la centrale ». Elle consiste à planter des milliers d'arbres à l'intérieur et aux alentours de la centrale.

L'équipe de la CES, l'entreprise sous traitante indienne, Promac, les autorités locales, les enseignants et les lycéens ont beaucoup apprécié l'initiative et recommandent à la CES de renforcer les activités de communication pour parer à la campagne de désinformation en cours. Les lycéens ont soulevé des questions pertinentes et ont été essentiellement rassurés par les éléments de réponse. Les autorités de la Centrale les ont conviés aux journée portes ouvertes organisées à l'intention des populations locales pour une meilleure connaissance de la centrale.