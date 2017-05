Journée culturelle et religieuse Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké : Focus sur la vie et l'oeuvre de son fils Serigne Abdoul Khadim Mbacké

Pour offrir des modèles aux jeunes, les organisateurs de la journée culturelle et religieuse Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Ibn Cheikoul Khadim Mbacké ont organisé une conférence sur la vie et l'oeuvre de son fils Serigne Abdoul Khadim Mbacké. Et choix ne pouvait mieux tomber car le conférencier, en l'occurrence Serigne Saliou Fall qui n'est personne d'autre que le petit fils du marabout offert en exemple à la jeune génération, a démontré que son grand père est de ces privilégiés de Dieu.