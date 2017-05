Journée culturelle et religieuse Serigne Bara : Mansour Mbaye et Cheikh Amar livrent les raisons de leur présence

El Hadji Mansour Mbaye est présent au Cices où se tient la 12e édition de la journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Un acte loin d’être anodin. “Serigne Bassirou Mbacké Awa Bâ est un ami”, s’est justifié le président des communicateurs traditionnels. El Hadji Mansour Mbaye se dit d’autant plus heureux de participer à cet “événement que son initiateur n’a jamais lésiné sur son temps pour être à mes cotés”. “Le hasard n’existe pas”, a continué El Hadji Mansour Mbaye qui fait allusion au fait qu’il soit installé à côté de l’homme d’affaires Cheikh Amar.



Interpellé sur les raisons de sa présence, ce dernier dira: “Serigne Bassirou Mbacké Awa Bâ est un ami dont j’ai fait la connaissance depuis 91. En plus, il a choisi un homme pour qui j’ai beaucoup d’estime pour en faire le parrain de la 12 ème édition de ces journées culturelles. Pour la petite histoire, Serigne Mourtala Mbacké m’estimait au point de ne jamais vouloir voyager sans être accompagné par ma modeste personne. A tout ça, il faut ajouter l’hommage rendu cette année à Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum”.