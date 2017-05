Journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké : La fille de Dabakh, Sokhna Oumou Khairy Sy envoie une forte délégation

Tivaouane est fortement représentée à la journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké dont l’un des parrains de la 12e édition se nomme Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Oumou Khairy Sy, fille de El Hadji Abdoul Aziz Dabakh a envoyé une délégation à la tête de laquelle se trouve sa fille ainée accompagnée de Fatou Sèye Mbaye, connue pour être la mère de la chanteuse Coumba Gawlo. D’ailleurs c’est elle qui a parlé au nom de la délégation et a confié au micro de Dakaractu que Cheikh Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ a fait montre de hauteur en rendant hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane rappelé à Dieu en mars dernier. “Cela ne fait que raffermir les liens entre Touba et Tivaouane”, a renchéri Fatou Sèye Mbaye.