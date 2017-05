Journée Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké : Serigne Cheikh Bara offre le Khalife des Mourides en exemple de droiture

Serigne Cheikh Bara ibn Cheikh Sidy Makhtar Mbacké ne veut pas entendre dire que le Sénégal est dépourvu de repères. Pour le marabout qui prenait la parole lors de la cérémonie officielle de la journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le Khalife général des Mourides est à même de servir de modèle aux jeunes. “Quand j’entends certains dire que les sénégalais ne savent plus à quel guide religieux se fier, je suis outré et je me dis que ceux qui soutiennent cette thèse ne savent pas ce q’ils disent. Des hommes de Dieu, il en existe toujours à l’image de Cheikh Sidy Makhtar Mbacké qui représente Serigne Touba. Tous ses faits et gestes sont à inscrire dans la continuité des oeuvres de son grand père”, a soutenu Cheikh Bara. Qui s’est aussi prononcé sur ce qu’il appelle le “désarroi” des Sénégalais suite à une série de catastrophes les unes plus macabres que les autres. “Nous devons nous donner la main et taire nos querelles”, a conseillé le marabout. Au président de la République, il rappelle que se “réclamer d’un camp n’a jamais été une faute”. “Tu es en train de faire des réalisations à Touba, ne décélére pas”, a t il suggéré à Macky Sall.