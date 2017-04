Joseph Koto: « Ismaila Sarr et Moussa Wagué seraient d’un grand apport »

Ismaila sarr comme Moussa Wagué, ce sont des u20 sur qui on compte beaucoup. Mais vous savez, la priorité c’est toujours l’équipe A. et comme elle a un match entre temps (Sénégal /Guinée équatoriale en éliminatoires de la CAN 2019 en juin a Dakar), je pense que l’entraineur Aliou Cisse veut les faire jouer.

Et, comme je l’ai dit, vous savez que l’équipe A est prioritaire. Mais, nous essayons de négocier pour voir la possibilité qu’il ya de pouvoir disposer de ces joueurs. C’est quand même très important pour un sportif de jouer une coupe du monde. Nous sommes vraiment en train de négocier pour avoir ces joueurs la. Si vraiment c’est possible, ces joueurs pourraient nous être d’un apport extraordinaire. Déjà Moussa Wagué est habitué au groupe (il a pris part a la CAN et au Mondial 2015) ainsi qu’Ismaila Sarr qui était aussi dans le groupe.

C’est le problème que nous avons aujourd’hui. Nous sommes en train de négocier, parce qu’au niveau de l’équipe A, l’entraineur veut aussi des résultats. Les compétitions qui viennent sont très importantes pour lui. Mais je pense quand même qu’entre nous, nous essayerons de trouver une solution pour avoir la meilleure équipe du Sénégal possible pour cette Coupe du monde pour défendre nos intérêts.





