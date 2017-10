José Mourinho met la pression sur Manchester United

« L’unique chose que je peux dire, c’est que je suis encore un coach avec des inquiétudes, des ambitions, des désirs de faire des nouvelles choses. Je suis sûr que je ne vais pas terminer ma carrière ici ». Ces mots de José Mourinho, lâchés dimanche au micro de Téléfoot, ne cessent de faire le tour de la planète football. Les rumeurs fourmillent déjà, envoyant le manager de Manchester United sur le banc d’autres écuries en Europe.

Le Paris SG, où « il se passe en ce moment quelque chose de spécial, de magique » selon lui, est même annoncé comme une possible destination, à court ou moyen terme, pour le coach mancunien. Hasard ou coïncidence, on apprend ce mardi dans les colonnes du Guardian qu’une prolongation de contrat (il est lié aux Mancuniens jusqu’en juin 2019) est dans l’air pour le technicien portugais du côté d’Old Trafford.

Mourinho veut toucher le pactole !



« José Mourinho a l’intention de signer un nouveau contrat avec Manchester United », assure la publication britannique, précisant toutefois que le Special One a posé ses conditions. À en croire le Guardian, l’entraîneur lusitanien ne signera un nouveau bail avec les Red Devils que si celui-ci prévoit une nette revalorisation salariale, en accord avec ses résultats depuis son arrivée au club et le nouveau statut donné à une équipe moribonde ces dernières saisons sous David Moyes ou Louis van Gaal .

Aujourd’hui, Mourinho émarge à près de 17 M€ par an. Il souhaiterait s’appuyer sur son palmarès récent à la tête de l’écurie mancunienne (victoires en Coupe de la Ligue et en Europa League la saison passée) pour obtenir une augmentation qu’il juge logique et méritée. Il entend également valoriser son excellent début de saison (2e place en Premier League, à deux points de Manchester City, et carton plein en Ligue des Champions) pour appuyer sa démarche. MU, qui se porte très bien sur le plan économique, sait ce qu’il lui reste à faire...