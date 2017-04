John Terry va quitter Chelsea en fin de saison

Terry, 36 ans, a perdu sa place de titulaire cette saison avec l'arrivée du manager italien Antonio Conte.



Son palmarès avec Chelsea est de quatre titres de champion en 2005, 2006, 2010 et 2015 (avant peut-être un cinquième cette saison); cinq FA Cup en 2000, 2007, 2009, 2010 et 2012 (Chelsea jouera sa demi-finale cette saison contre Tottenham le 22 avril); trois Coupes de la Ligue en 2005, 2007 et 2015; une Ligue des champions (2012) et une Europa League (2013).



Terry, qui a été élu par ses pairs meilleur joueur de Premier League en 2004-05, a aussi été sélectionné à 78 reprises avec l'Angleterre entre 2003 et 2012.