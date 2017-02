Jean Paul Dias sur le procès de Barthélémy Dias : Le caractère piolitique du procès est indéniable

Dans un entretien accordé à l’Obs, Jean Paul Dias n’a pas voulu se prononcer sur le procès de son fils. Interpellé sur cette question, le Secrétaire Général du BCG a lancé : « no comment, je ne veux pas en parler. Rien du tout. L’affaire est en délibéré et je crois que ce serait indélicat, à ce stade, d’en parler. Attendons que ça se termine ». Il estime cependant qu’une chose est certaine, c’est un procès politique, c’est très clair. Le caractère politique du procès explique t-il, est indéniable. « Maintenant, devant la Cour, la discussion et les arguments sont judiciaires. Vous connaissez nos avocats, je suis convaincu que nous avons apporté les réponses techniques qu’il fallait aux prétentions du Parquet. Le procès est indiscutablement politique. L’affaire s’est passée en décembre 2011, au milieu de l’année 2012, après une mise sous mandat de dépôt, Barthélemy est sorti de prison. Jusqu’en 2014, il n’y a rien. Où étaient ceux qui devaient actionner ? A partir de 2014, la position de Barthélémy a été claire, son parti (PS) devrait avoir un candidat aux prochaines élections. Automatiquement, il a été envoyé devant la justice. De 2014 à 2016, il ne s’est rien passé mais il a fallu qu’il insiste sur sa position à propos de son parti, pour que les choses s’enclenchent. Donc, on ne peut pas ne pas dire que c’est un procès politique. Mais devant le tribunal, ce ne sont pas les aspects politiques qui seront évoqués, mais des aspects de technique judiciaire et de droit pénal. Maintenant, un réquisitoire a été fait et des réponses apportées, attendons de voir...