Janet Jackson vient d'accoucher son premier bébé à 50 ans

How exciting! @JanetJackson, Jan and Wissam just gave birth to a beautiful baby boy!!!

Congratulations!!! pic.twitter.com/X8ScYnv09I

— La Toya Jackson (@latoyajackson) 4 janvier 2017



Janet Jackson a accouché. La chanteuse américaine, âgée de 50 ans, a donné naissance mardi à son premier enfant, un garçon prénommé Eissa, a indiqué un représentant de l'artiste à l'AFP.« Janet Jackson et son mari Wissam Al Mana sont ravis d'accueillir leur fils Eissa Al Mana », a indiqué ce représentant, ajoutant que l'accouchement s'était déroulé sans problème.Une grossesse très attendueLa petite sœur du roi de la pop Michael Jackson, décédé en 2009, avait annoncé être enceinte en octobre. Des rumeurs allaient bon train depuis qu'elle avait suspendu en avril dernier sa tournée mondiale « Unbreakable », expliquant alors vouloir « fonder une famille » avec son mari depuis 2012, le magnat qatarien du luxe Wissam Al Mana.Les grossesses naturelles sont très rares pour les femmes au-delà de 45 ans, mais la fécondation in vitro peut prolonger la période de fertilité.Janet Jackson avait éclaté sur la scène internationale à la fin des années 1980 avec ses albums Control et Janet Jackson's Rhythm Nation 1814, qui associait pop et funk avec du rap, alors en pleine éclosion.