Jammeh est en Gambie, assure Barrow

Adama Barrow rassérène le peuple gambien quant à la fuite supposée de Yahya Jammeh en Guinée Conakry. Selon le vainqueur de la présidentielle du 1er décembre, le président sortant est toujours sur le sol gambien. Adama Barrow l’a confié à nos confrères de ZIK FM.



Sur son mur Facebook, le journaliste sénégalais Adama Gaye a révélé avoir appris de sources dignes de foi que le président gambien Yahya Jammeh a été aperçu en Guinée Conakry, dans un cortège d’Alpha Condé.



Malgré le démenti d’un correspondant de BBC qui nie avoir confirmé l’information de son confrère sénégalais, ce dernier n’a pas lâché du lest. A l’en croire, Jammeh a bel et bien pris la fuite et a déposé ses baluchons en Guinée Conakry.