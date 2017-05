James d’accord avec Manchester United !

Un grand pas de fait. James Rodriguez aurait trouvé un accord de principe pour rejoindre Manchester United la saison prochaine, annonce la radio colombienne RCN. Un départ désormais évident tant Zidane ne compte pas sur lui cette saison. L’essor d’Isco, particulièrement étincelant ces dernières semaines, étant la dernière touche à une mise sur le banc longue durée qui ne peut évidemment pas lui convenir.

L’international colombien n’avait pas attendu cela pour se mettre très clairement à l’écoute du marché. Dès le mois de décembre et la… victoire en Coupe du monde des clubs il avait fait part de ses envies d’ailleurs. Un timing très particulier qui lui avait valu les remontrances des dirigeants et de ses partenaires. Les mois qui ont suivi lui ont donné raison. S’il a joué, plutôt bien, c’est dans un rôle secondaire.

James aurait rencontré Florentino Perez avec son agent, Jorge Mendes, afin de lui indiquer son choix de ne pas poursuivre l’aventure une saison de plus. Le président du Real est désormais au fait des différentes propositions reçues par le joueur mais également de son choix de rejoindre le club mancunien. Arrivé en 2014 après une Coupe du monde brillante moyennant 80 millions d’euros, James devrait partir. Et Manchester United devra casser sa tirelire. A moins que le recrutement de David De Gea ne facilite cette opération…