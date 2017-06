JUVE : Alves et l’obsession Ronaldo

Ce samedi (18h45), la Juventus Turin affronte le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Un rendez-vous que la Vieille Dame prend très au sérieux, à l’image de son latéral droit Dani Alves (34 ans, 11 matchs et 3 buts en LdC cette saison), qui a mis à profit les dernières heures pour passer le jeu de Cristiano Ronaldo (32 ans, 12 matchs et 10 buts en LdC cette saison) au peigne fin.

« Samedi, je vais avoir la chance de jouer pour une nouvelle finale de Champions League face à un adversaire que je connais bien. Comme toujours, je vais étudier Cristiano comme une obsession », a annoncé le Brésilien au média The Player’s Tribune.

En tant qu’ancien Barcelonais, le Turinois aura forcément à cœur de se défaire des Merengue, mais CR7, qui occupe désormais une position plus axiale, devrait moins se retrouver dans sa zone que par le passé.