JOURNÉE CULTURELLE ET RELIGIEUSE SERIGNE BARA MBACKE : Aly Ngouille Ndiaye magnifie le travail du parrain Serigne Mourtada Mbacké

En prenant la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines et chef de la délégation gouvernementale, Aly Ngouille après avoir salué les efforts des organisateurs et du Coordonnateur pour la réussite de la 12ème édition de la journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, a magnifié le rôle joué par le parrain de cette année Serigne Mourtada Mbacké.

Selon Aly Ngouille Ndiaye, "Serigne Mourtada est l'une des personnes les plus silencieuses que le monde ait connu mais il est l'une des personnes qui a le plus travaillé. Les Sénégalais vivant à l'étranger peuvent témoigner de ce que je dis et même moi je suis un exemple. Quand j'ai décidé d'aller en Italie en 1996, je suis allé le voir et on a discuté et il m'a ouvert les yeux. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle mais aussi d'un charisme inégalable. Serigne Mourtada a aidé les Sénégalais de l'extérieur et en a mis beaucoup sur le droit chemin. Serigne Mourtada était un homme exceptionnel"

Il a encore une fois remercié le coordonnateur de la journée Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba qu'il dit considérer comme un frère.

Il a demandé à ce que les hommes de Dieu présents dans les lieux de prier pour la paix et la stabilité du pays mais aussi pour le président Macky Sall.

Il a demandé des prières pour une bonne saison des pluies.