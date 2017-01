JAMMEH, CONDÉ ET LA FAMILLE SOUMAH - Une histoire inconnue du Grand Public à l'origine d'un deal international qui a échoué !

Que Condé ait attaché autant d’importance à la résolution à l’amiable de la crise Gambienne a, peut-être, paru surprenant pour le grand public. En effet, sa méditation a été pleine et soutenue durant le temps que le fils de Kanilaï s’est montré intransigeant dans sa position d’occuper, malgré sa défaite, le pouvoir. Aujourd’hui, il est clairement établi que cette intercession n’avait rien de diplomatique pas du tout dénué d'arrière-pensée. Peut-être que ce qui suit serait à l’origine de cet accord bizarre qui amnistierait Jammeh par rapport à tout ce qui est crime, violations de droits de l’homme, pillage de deniers publics pour lesquels il est présumé coupable.Dakaractu est en mesure de vous prouver l’existence de relations extra-diplomatiques entre le Président Guinéen et son homologue « déchu » de Banjul. Pour ce, il faudra remonter à un chef religieux du nom d’El Hadj Soumah, père de l’épouse de Yayah et par ailleurs, marabout d’Alpha.De sources sûres, Alpha Condé et Yayah Jammeh se sont connus chez ce chef religieux très connu et très fréquenté. Ministres de la République, directeurs Généraux et autres gros bonnets Sénégalais le connaitraient à merveille pour avoir eu recours, pour l’essentiel d’entre eux, à ses services mystiques réputés efficaces. El Hadj Soumah, puisque c’est lui qu’il s’agit, est, en effet, un grand marabout. Il est surtout le père de Zeinab, future épouse du potentat de Banjul. Le couple présidentiel s’était témoigné amour aux détours de la cérémonie d’une célébration de la fête d’indépendance de la Gambie. Madame Jammeh était invitée par son futur époux avec sa sœur, Miryam Soumah. Les deux filles, de mère Marocaine, passaient le plus clair de leur temps au Sénégal chez la deuxième femme de Papa. Cette dernière s’appelait Marianne Saad, une Sénégalaise d’origine qui avait rencontré quelques années plus tôt El Hadj Soumah après le décès de son ancien mari Malick Lèye.Le Président Guinéen a ainsi connu Yayah Jammeh chez El Hadj Soumah. Les deux hommes ont commencé à se côtoyer et à entretenir d’excellentes relations. Des relations renforcées par les liens de parenté qui existent, par ailleurs, entre leurs deux épouses. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Cette amitié, renforcée par ce trait d’union que représentait El Hadj Soumah a porté ses fruits lors de la crise. En effet, pendant que l’intervention militaire de la Cedeao était imminente, seul Alpha Condé a été en mesure de le ramener à la raison.Alpha Condé, eu égard à cette amitié, aurait-il roulé dans la farine Abdel Aziz de la Mauritanie pour " décrocher" cet accord au parfun d'armistice ? Tout porterait à le croire... Bien d'autres révélations prochainement....!