Italie : La Juventus est officiellement championne

La Juventus est officiellement championne d'Italie, grâce à sa facile victoire 3-0 dimanche contre Crotone (37e journée de Serie A) avec des buts de Mandzukic (12e), Dybala (39e) et Alex Sandro (83e). Les Bianconeri, qui gardent quatre points d'avance sur la Roma à un match de la fin, pourront donc faire tourner la semaine prochaine à Bologne, six jours avant leur finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. L'Atalanta a gagné à Empoli (0-1), l'AC Milan a battu Bologne (3-0), Sassuolo a dynamité Cagliari (6-2), l'Udinese et la Fiorentina ont fait match nul (1-1) avec un but du Français Cyril Thereau pour les locaux, et le Genoa a vaincu le Torino (2-1) grâce notamment à un but de Giovanni Simeone, le fils de Diego.