Istanbul : une chasse à l’homme est en cours après l’attaque meurtrière d’une boîte de nuit

Au moins trente-neuf personnes, dont une quinzaine d’étrangers, ont été tuées dans une attaque « terroriste » contre une célèbre boîte de nuit à Istanbul, Reina, dans la nuit de samedi 31 décembre à dimanche 1er janvier, selon le ministre de l’intérieur turc, Süleyman Soylu. L’attaque a aussi fait 65 blessés, dont quatre grièvement atteints.



« Une chasse à l’homme est en cours pour retrouver le terroriste, a déclaré Süleyman Soylu dimanche matin. La police a lancé des opérations. Nous espérons que l’assaillant sera rapidement capturé. » Seuls 21 corps ont été identifiés, a-t-il précisé. « A ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française », a souligné le ministre des affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault.



Dans un communiqué publié dimanche matin, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé une « attaque haineuse » visant à « détruire le moral du pays et semer le chaos ». Il a promis de combattre « jusqu’au bout non seulement les attaques armées de groupes terroristes et les forces derrière eux, mais aussi leurs attaques économiques, politiques et sociales ».



« Un acte brutal et sauvage »



Devant la boîte de nuit, peu après les faits, le gouverneur d’Istanbul, Vasip Sahin, a déploré l’attaque. « Un terroriste avec une arme lourde a commis cet acte brutal et sauvage, en ouvrant le feu sur des innocents qui étaient là pour fêter la nouvelle année et s’amuser », a-t-il décrit. Selon la chaîne d’information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux coups de feu tirés par au moins un assaillant déguisé en Père Noël, vers 1h15.



Discothèque, bar, restaurant : le Reina est l’un des lieux de fêtes les plus côtés de la plus grande ville turque, au bord du Bosphore, dans le quartier d’Ortakoy (rive européenne). Il est situé à quelques centaines de mètres de l’endroit où avaient lieu les célébrations officielles du Nouvel An. Le propriétaire, Mehmet Kocarslan, cité par le journal Hürriyet, a déclaré que des mesures de sécurité avaient été prises récemment, les services de renseignement américains ayant laissé entendre qu’il pourrait y avoir un attentat.



Plusieurs blessés ont été rapidement emmenés aux urgences, tandis que de nombreuses ambulances et véhicules de police étaient dépêchés sur place. « Nous étions en train de nous amuser. Tout à coup, des gens se sont mis à courir.(...) Mon mari a été touché à trois endroits », a déclaré à Hürriyet une femme qui se trouvait dans la boîte de nuit. « Je n’ai pas vu qui tirait, mais j’ai entendu les coups de feu et les gens ont pris la fuite. La police est intervenue rapidement », a témoigné sur Twitter Sefa Boydas, un footballeur turc.



Des témoins ont rapporté avoir entendu le ou les assaillants crier quelque chose en arabe, selon l’agence de presse Dogan, qui précise qu’environ 700 à 800 personnes étaient dans la boîte de nuit au moment de l’attaque.



17 000 policiers déployés à Istanbul



L’attaque survient alors que le pays a été secoué depuis plus d’un an par une série d’attentats meurtriers. Les autorités policières avaient annoncé avoir déployé 17 000 policiers dans Istanbul, afin d’encadrer les festivités du Nouvel An.



Trois semaines plus tôt, un attentat revendiqué par un groupe radical kurde a fait 44 morts, dont une majorité de policiers, dans le centre d’Istanbul. La métropole turque a également été frappée par plusieurs attentats attribués aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI).



Les réactions internationales ont commencé à affluer, la Maison Blanche condamnant une « horrible » attaque. « De telles atrocités perpétrées sur des innocents venus pour la plupart célébrer le Nouvel An souligne la sauvagerie des assaillants », a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.



Jean-Marc Ayrault s’est déclaré « de tout cœur avec la Turquie terriblement frappée en cette nuit symbolique ». Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déploré sur Twitter un « début [d’année] 2017 tragique à Istanbul ». « 2017 débute avec une attaque à Istanbul », a également souligné la cheffe de la diplomatie européenne,Federica Mogherini.



