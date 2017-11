Ismaila Madior Fall à Thiès : " Nous allons changer le visage des prisons du Sénégal"

« Avec tout ce qui se dit sur l’état des prisons, c’est un plaisir de visiter cet établissement pénitentiaire de Thiès qui est propre, bien entretenu en compagnie du directeur de l’administration pénitentiaire et au vu des efforts pour réaliser la volonté du Président de la République, monsieur Macky Sall d’humaniser les prisons, d’humaniser la vie carcérale. » Ismaïla Madior Fall en visite dans les prisons de Thiès se dit rassuré par ce qu'il a vu. Mais le ministre de la justice ne s'est pas juste arrêté au niveau de la forme, pour le fond il dira :

«Les longues détentions quand on les analyse dans notre pays, c’est essentiellement en matière criminelle. Parce qu’il y a un certain engorgement au niveau des juridictions qui sont chargées de les juger. On a vu aussi qu’il y a beaucoup de cas de détention qui sont liés aussi au fait qu’on a criminalisé la drogue au Sénégal. »



«Nous sommes, au niveau du ministère, en train de voir comment faire pour écourter ces détentions, mais aussi comment faire de plus en plus pour trouver des peines de substitution qui font qu’on va raccourcir le séjour des gens en prison. Mais aussi on va trouver de plus en plus d’autres mécanismes de punition qui ne sont pas forcément la prison. »



« La nouvelle ambition, c’est de changer le visage des prisons du Sénégal », dira Ismaïla Madior Fall...