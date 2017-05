Investitures à Tamba : Les Apéristes se tirent dessus et étalent leurs divergences.

Il s'en est fallu de peu pour que l'irréparable ne se produise à Tamba.

En effet, convoquée pour cet après-midi, la réunion d'investiture de Benno Bokk Yakaar s'est terminée en queue de poisson, du fait de pompes à gaz utilisées par des jeunes supposés proches du garde des sceaux, ministre de la justice, M. Sidiki Kaba.

Présidée par Mamadou kassé, DG des HLM qui n'est pas candidat, la réunion, selon un jeune de la Cojer" a été sabotée parce que le candidat du ministre, Mr. Banda Dièye, n'avait aucune chance de passer, c'est pour cela qu'ils ont utilisé des pompes à gaz pour gâter la rencontre. " Ce fut alors le sauve qui peut. Tous les leaders ont pris la poudre d'escampette, craignant pour leurs vies. Une fois la foule dispersée, les amis de Me Sidiki Kaba, convoquèrent une autre rencontre et investirent leur candidat. Mais c'est sans compter sur les amis du député sortant, Mr. Mame Balla Lo et sa colistière, Mme Yaye Awa DIAGNE, qui convoquèrent à leur tour une réunion d'urgence parallèle, présidée elle et par le DG des HLM, M. KASSE, le seul des responsables de l'APR à garder toute sa sérénité dans cette affaire. Au finish ce sont deux listes qui seront déposées sur la table du chef de l'Etat pour arbitrage. Absent des lieux au moment des faits, le garde des sceaux s'est adressé aux responsables en ces termes : "Chers militants Apr et BBY. Il n'y a pas eu de consensus autour des candidatures aux législatives au cours de l'AG de ce jour. Il y a eu plusieurs candidatures. Rassurez-vous. En tant que Mandataire du Parti, je transmettrai fidèlement toutes les candidatures au Président de la République Macky Sall, Président du Parti et de la coalition BBY qui procédera aux arbitrages nécessaires. Faisons confiance à sa grande sagacité et son esprit d'équité. Nous devons faire preuve de calme et de discipline comme il nous l'a recommandé. Merci.



Me Sidiki Kaba, Membre du Secrétariat Exécutif National, Mandataire du Parti, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice."