Investitures à Nioro : « Le clientélisme et le mercenariat politique » décriés par les jeunes de la Cojer

La Cojer départementale Nioro du Rip a tenu un point de presse hier afin de magnifier la volonté et l’engagement de Moustapha NIASSE de vouloir conduire la liste Benno Bokk Yakaar de Nioro, mais aussi pour dénoncer l’indiscipline, le clientélisme et le mercenariat politique qui sapent les investitures à Nioro. Selon Wahab Dièye et ses camarades, cette situation est d’autant plus déplorable qu’elle est manœuvrée « par des politiciens de dimanche et un encagoulé soit disant ami de la première Dame ».



Ils ont ainsi lancé un appel à tous les responsables de L’A.P.R du Département de se lever plus que jamais pour protéger l’A.P.R de ses détracteurs et l’encadrer sur la voie de l’émergence.



« Nous en appelons également au BENNO en général et notamment au président Moustapha NIASSE qu’il veille à la concertation, au consensus et à l’équité et de bannir la violence sous toutes ses formes : qu’elle soit verbale physique ou morale comme l’indique son excellence, président de la coalition BBY ».



Pour finir, la Cojer départementale d’adresser leurs encouragements au Directeur Général de L’APROSI Momath Ba, pour le travail et le combat de rassemblement qu’il mène dans le parti et dans le BENNO en général et félicite le Président de la République dans sa décision certifiée par le circulaire 00002 en date du 10 Mai 2017 consacrant l’arrêt du processus des investitures.