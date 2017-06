Investitures à Benno : Le Conseil national des sages prévient d’une éventuelle tempête et appelle à la raison

La publication des listes pour les élections législatives n’interviendra que le 9 Juin prochain, mais déjà les appels au calme et à la raison se font entendre de toutes les structures du parti au pouvoir. Il faut dire que l’enjeu est de taille. Mais pour les sages de l’Alliance pour la République, il n’y a pas que la députation, et il est possible de s’entendre autour de l’essentiel.

« Le Sénégal est à une période où les hommes politiques s’activent en direction des législatives de 2017 et nous avons observé dans une période les propositions d’investiture. Et nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup d’incompréhensions et de tiraillements. Les gens sont allés jusqu’à se dire des insanités, le Président a décidé de sonner la fin de la récréation. Il a repris en main cette pratique dans les départements et il lui est revenu de proposer une liste » a rappelé Maham Diallo, le coordinateur.

« Il est possible de prévoir au niveau de la publication qu’il y ait des frustrés aussi. Aussi nous lançons un appel pour dire qu’il est possible de s’entendre autour de l’essentiel, permettre au Président d’avoir une majorité, une position confortable et nous faisons donc appel à nos amis pour taire les querelles. Si tout le monde parle de l’intérêt du pays, de satisfaire les besoins des populations, il n’y a pas que la députation, il y a autre chose. Et tout le monde ne peut pas être député, donc il faut raison garder et c’est là où nous invitons nos amis » dira-t-il.

Même si la démarche semble être prise trop tard, le coordinateur des sages n’en démord pas. Pour lui, il n’est jamais tard pour faire du bien, « nous sommes à la recherche de la paix ».