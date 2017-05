Investiture à Oussouye : Les étudiants de Bby mettent en garde le député Aimé Assine

À moins de trois mois des élections législatives de 2017, les étudiants de Benno Bokk Yaakar (BBY) du département d’Oussouye ont tenu hier une conférence de presse pour mettre en garde les ténors politiques dudit département en leur demandant de se conformer aux directives du président Macky Sall. Ce qui s’était passé aux législatives de 2012, avec le député Aimé Assine, qui avait fait le tour du département d’Oussouye pour dire aux responsables politiques du parti du chef de l’État (Apr) que c’est lui qui a été investi, ne va plus jamais se répéter ont-ils laissé entendre. Par la voix de leur porte-parole, Apassile Bienvenu Diatta, ils ont interpellé tous les responsables politiques de ce département qui veulent faire de l’usurpation de poste, notamment les ténors comme Aimé Assine et Sékou Sambou. « Nous interpellons tout responsable principalement du département notamment Sékou Sambou, Aimé Assine et entre autres à se conformer strictement au message du sage Robert Sagna qui est une directive du président de la République », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Nous attirons l’attention d’Aimé Assine à ne pas récidiver le coup constaté aux législatives de 2012. La preuve en est qu’il aurait déjà appelé de hauts responsables politiques du parti pour leur dire que c’est lui qui a été investi alors qu’il n'en est rien ». Selon lui, toute la population du Kassa se lèvera comme un seul homme pour soutenir le candidat qui sera choisi. Mais aussi, ils ont interpellé en amont le président de la République Macky Sall, à peser de toutes ses forces pour que tout se passe comme il se doit.