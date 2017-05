Investiture BBY à Koumpentoum : Apr en rangs dispersés, le PS étale sa division, And Defar Niani en arbitre.

Trois points etaient inscrits á l'ordre du jour : la Lecture et le partage de la circulaire du Président, l'enregistrement des candidatures et les Divers. Mr Abdoulaye Ndao, Président de la coalition And Défar Niani qui n'est pas candidat, s'est félicité de la rencontre, tout en précisant qu'il s'agit d'investir deux titulaires et deux suppléants. En outre, il insistera sur la nécessité d'élargir les bases de la coalition pour donner la majorité au Président. Taire les querelles " est une condition essentielle pour la réussite du PSE ", a t-il dit, après avoir enregistré 15 candidats pour l'APR, 1 candidate pour And Défar Niani et 3 candidats pour le PS. Pour trouver un consensus, le modérateur du jour, Mr. Ndao, a pris l'initiative de se retirer avec les candidats pour demander le désistement de certains, mais un consensus ne fut pas obtenu. L'AG pris acte de celà et proposa de poursuivre la médiation à un niveau supérieur, voire solliciter une audience avec le Président de la République.