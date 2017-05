Investissement Privé au Sénégal : Le volume a dépassé 150 milliards de francs en 2016

Dans le cadre d’une analyse des performances de son secteur, le ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des Téléservices de l’Etat a organisé une revue annuelle sectorielle conjointe dudit département.

L’atelier a été présidé par le ministre Khoudia Mbaye qui a magnifié l’accompagnement du secteur privé.

Elle a par ailleurs révélé que le volume de l’investissement privé au Sénégal a dépassé 150 milliards de francs CFA

Ce, le volume des investissements directs étrangers a évolué de 12% de variation annuelle qui correspond à plus de 210, 4 milliards de francs CFA.

Selon le ministre Khoudia Mbaye, ce volume va permettre l’amélioration du climat des affaires.

Revenant sur l’objectif principal de cet atelier, elle a déclaré que la validation du rapport de la revue sectorielle conjointe permettra de partager les différents résultats sectoriels enregistrés en 2016, de consolider les résultats et de faire valider le rapport de la revue sectorielle.