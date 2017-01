Investi, Adama Barrow s'adresse directement à Yaya Jammeh : " Tu dois croire en Dieu et respecter ta parole (...) Je t'inviterais à mon investiture en Gambie "

Après avoir prêté serment dans les locaux de l'Ambassade de Gambie à Dakar, le président Adama Barrow s'est adressé directement à Yaya Jammeh : " Tu as concouru, on t'a gagné, c'est la volonté divine. Tu dois accepter cela et t'en remettre à Dieu. Tu dois croire en Dieu et respecter les paroles que tu avais prononcées. Nous, nous sommes de la même génération, nous ne sommes préoccupés que par l'avenir de la Gambie. Nous sommes venus en paix pour hausser la Gambie vers l'excellence. Et à mon investiture en Gambie, je t'inviterais pour que tout le monde soit en paix. On ne veut que la paix, alors cultivons la."