Interventions de l’ANRAC en Casamance : Vers un maillage de Sédhiou et de Kolda.

Le Directeur général de l’ANRAC, Monsieur Ansou SANE, a effectué, du 13 au 18 novembre 2017, une tournée dans les trois régions de la Casamance qui relèvent du ressort d’intervention de l’Agence. Cette tournée lui a permis de rencontrer les autorités administratives, religieuses, les projets et programmes et certains services déconcentrés de l’Etat. Au delà des recommandations et des perspectives de collaboration dégagées entre l’ANRAC et des structures, cette tournée a été marquée essentiellement par la volonté affichée d’assurer le maillage complet des interventions de l’ANRAC dans toute la Casamance.

A cet effet, avec l’accord des Gouverneurs des régions de Sédhiou et de Kolda, l’ANRAC fera sa présence au CRD et sera impliquée dans toutes les activités intéressant ces régions, ce qui lui permettra d’apporter sa contribution à la prise en charge des populations de ces zones, surtout celles affectées par le conflit et de résorber son déficit d’intervention à Sédhiou et à Kolda. Des points focaux de l’Agence seront désignés en attendant l’ouverture d’antennes régionales dédiées.

La tournée a été bouclée à Ziguinchor par une cérémonie de remise de kits et de fournitures scolaires, d’une valeur de 5.500.000 FCFA, aux élèves de 35 villages déplacés, aux élèves victimes de mines. Il s’agit d’une action qui entre dans le cadre d’une série de mesures que l’Agence envisage d’apporter pour la réinsertion économique et sociale de ces populations, conformément à la vision du Président Macky SALL qui a fait de l’année 2018, une année sociale. L’appui a aussi concerné 80 jeunes filles leaders qui œuvrent dans la sensibilisation contre le phénomène des grossesses et des mariages précoces.



Cellule de Communication de l’ANRAC