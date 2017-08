Interpellation par l’Ocrtis, de (04) individus, pour détention et trafic international de chanvre indien de la variété « BROWN » portant sur 1,248 tonne

Exploitant une information anonyme faisant état de l’existence d’un réseau de trafic international de chanvre indien de la variété « BROWN » situé entre Dakar et Bamako et qui aurait fait débarquer une grosse quantité de ladite drogue dans une maison en chantier située à Rufisque, les hommes du Commissaire Divisionnaire Idrissa CISSE sans désemparer ont mis, après avoir reçu l’information, un important dispositif de surveillance et de filature aux alentours du lieu indiqué où se dégageait une forte odeur de cannabis.



C’est ainsi qu’ils ont aperçu le 06 août 2017, aux environs de 08h 45mn, un individu se dirigeant dans la maison, portant un sac à dos de couleur noire. Interpellé, il a été découvert dans le sac six (06) sachets en plastique vides de couleur blanche.



Une perquisition menée ensuite dans les chambres s’est soldée par la découverte de cinquante-deux (52) sacs en sisal contenant chacun douze (12) briques de chanvre indien, soit 2 kilogrammes par brique et pesant au total une tonne deux cent quarante-huit kilogrammes (1T 248kg).



Interrogé sommairement sur la provenance de la drogue, le mis en cause qui se nommait O. TALL a conduit les enquêteurs à la cité Fadia, à Dakar chez le sieur G. N. LY qui serait le propriétaire.



Une fois sur les lieux ils ont pu identifier et interpeller G. N. LY. qui a revendiqué la propriété du produit avant d’affirmer l’avoir reçu, le vendredi 04 août courant, de son fournisseur, un ressortissant malien nommé M. COMPA.



Les recherches entreprises leur ont permis d’arrêter deux autres individus étroitement liés à ce trafic.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA POLICE NATIONALE