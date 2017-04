Intelligentes et « Entr’Elles » : Plus de 200 jeunes filles récompensées pour leur excellence académique

C’est dans le cadre du mois de la Femme que s’est tenue au King Fahd Palace de Dakar la 4e édition du déjeuner débat « Entr’Elles’ initié par Intelligences magazine. Ce concept original vise à réunir des jeunes filles désignées parmi les meilleures de leurs établissements pour venir livrer des plaidoyers en présence de femmes leaders, toutes générations confondues, qui ont servi de mentors. Une initiative saluée et encouragée par le PR Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l’Action sociale, venue représenter le Premier ministre Mouhammad B. A Dionne empêché. Tout Dakar était représenté (Keur Massar, Thiaroye, Parcelles, Almadies, Maristes…) Les écoles de jeunes filles n’étaient pas en reste non plus. (Kennedy, Mariama Ba, etc.) Même si les hommes ont de quoi être jaloux, force est de constater qu’un très bel esprit a régné durant cette manifestation qui s’est voulue être, selon l’initiatrice Amy Sarr Fall, "un moment pour renforcer la solidarité entre filles, mais aussi entre deux générations. Lorsqu’on incite à l’excellence, il faut aussi savoir récompenser et encourager. Si on veut engager les jeunes filles sur la voie du leadership féminin, il faut qu’elles comprennent très tôt que c’est la compétence qui les y mènera. Les distinguer sur la base du critère de l’excellence est un premier pas décisif.» Mme le ministre a été très sensible aux plaidoyers des jeunes filles et les a encouragées à persévérer sur le chemin de l’excellence. « Vous êtes là parce que vous comptez parmi les meilleures, et si vous continuez sur cette voie, rien ne sera impossible. » Des paroles reprises par Mme Laylee Moshiri, représentante résidente de l’UNICEF et Me Nafissatou Cissé, notaire, PCA Fonsis, parmi les invitées d'honneur. Pour rendre hommage aux professeurs, Intelligences a choisi comme marraine l’éminente professeur titulaire de philosophie à l’UCAD, Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, qui a livré un magnifique discours sur la citoyenneté en demandant aux jeunes filles de ne jamais accepter qu’on leur donne des excuses parce qu’elles sont femmes. De nombreuses femmes ont fait le déplacement et on pouvait y apercevoir la DG d’Atlantis, Mme Marie Mbaye BA, la Directrice générale d’ETICCA, Mme Yaye Astou Thiam Fall,Mme Awa Dia, la Directrice communication Groupe WARI, Mme Anta Ngom, DG SEDIMA, la jeune et talentueuse styliste de renommée internationale Sophie Zynga Sy ou encore Me Lika Ba, Notaire. Etaient aussi présentes Mme Aïssata LY WANE, GIM UEMOA, Mme Ndeye Fatou Diop, ECOBANK, Mme Genevieve Sarr, Professeur à l'Université de Ziguinchor, Le tout a été animé par la très belle voix Suzanne Camar et présentée par Oumy Ndour, notre consoeur de la RTS.