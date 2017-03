Insultes et accusations contre la justice : Le Procureur siffle la fin de la recréation

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye tient à l’instant une conférence de presse pour évoquer des dossiers chauds du moment: l’affaire Khalifa Sall, la mort d’Elimane Touré, l’affaire Ndiaga Diouf etc. Cependant,au cours de ce face à face avec les journalistes, le Procureur a regretté les attaques contre la justice. Il a annoncé par ailleurs que plus aucune attaque contre la justice ne sera tolérée. « Je ne vais plus permettre à quelqu’un de continuer à jeter le discrédit sur la justice ? C’est terminé! » A-t-il conclu sur la question...