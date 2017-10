Instances de décision : Les jeunes de divers partis réclament 30% des postes électifs

La session sénégalaise de Pypa, programme de renforcement des jeunes leaders politiques en Afrique, a remis au ministre de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong, un projet de loi qui institue un quota de jeunes à tous les postes électifs à l’instar de la parité.

« Nous avons rencontré tous les partis politiques, les chefs de ces partis, le Conseil national de la jeunesse, les coordinations de jeunes des partis politiques et nous nous sommes mis d’accord pour créer cette loi. Et nous avons remis officiellement cette loi au parlement et au Gouvernement, pour la promouvoir » nous a expliqué Abdou Ndiaye coordinateur Pypa Sénégal 2017.

« Dans tous les partis nous nous sommes rendus compte que la jeunesse est majoritaire mais pas bien représentée dans les instances de décisions. Nous sommes plus de 50% de la population, mais nous ne réclamons que 30% des postes électifs » a-t-il ajouté.

Précisons que ce sont des membres de différents partis politiques (Apr, Rewmi, PS, AFP, UCS et PDS) qui sont réunis autour de cette loi, pour réclamer ce qu’ils considèrent comme « leur dû».