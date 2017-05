Insolite : après le sosie de Messi, voici celui de Cristiano Ronaldo !

An Iranian voting today. Y'all look he looks like Ronaldo. 😂😂😂 pic.twitter.com/txr40xjsZ6

Si au premier regard, la ressemblance est loin d’être frappante, ce jeune étudiant est devenu une star locale. En effet, alors que cette semaine l’Iran votait pour élire son nouveau président, le sosie de la star portugaise a été largement pris en photo près des bureaux de vote.Le jeune homme s’appelle Reza Alireza Lou et ne cherche visiblement pas à cacher sa ressemblance avec le quadruple Ballon d’Or, allant même jusqu’à copier le look de CR7 et poser pour des selfies avec de nombreux fans qui voulaient absolument avoir un souvenir avec lui.