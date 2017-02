Insolite : Un jeune couple français donne le nom de Yekini à leur bébé

Pour une surprise c’en est une. Un jeune couple français a donné le nom de leur bébé au champion de lutte Yekini. Ces derniers qui étaient en vacances au Sénégal sont, semble t-il, tombés amoureux de ce sport et aussi de l’ancien roi des arènes.

Et c'est notre confrère Tidiane TAMBA des Aéroports du Sénégal qui a fait la découverte de cette information. Il sera surpris de voir sur le passeport du bébé mentionné Yekini. Il a capté le reporter de lutte Malick Thiandoum qui va aussitôt joindre Yekini.

Selon le journaliste, le champion dans une grande humilité va accepter de câbler le couple au téléphone. Le papa selon la même source, avait les larmes aux yeux.

« Vous êtes un grand champion. Le meilleur de votre génération. Vous êtes le meilleur lutteur de tous les temps » lui aurait-il dit

C’est un Yekini très ému et très sensible de cet acte qui a craqué à la vue du passeport du bébé. Il dira à l'encontre de THIANDOUM « Sant Yalla rek au cheikh Ahmed Tidiane. Li fort na ».

Le couple promet de revenir au Sénégal. Ils auront ainsi les contacts directs de Yekini. Lui promettent de lui rendre visite à Joal. Ce que le lutteur accordera avec une grande joie.