Insolite: Le maire de Tassète en charrette pour se rendre au forum (Photos)

Le maire de Tassète Mamadou Thiaw, par ailleurs Secrétaire exécutif du PNDL a préféré Samedi passé prendre une charrette pour se rendre au forum qui regroupait environ 300 jeunes des villages de la commune de Tassète et les techniciens de l’ANPEJ/PAPEJ venus pour former ces jeunes en gestion de Projets et les modalités de financement.



En charrette Le SG du PNDL s’est rendu à la mairie en compagnie des jeunes. Ces derniers, très enthousiastes de la modestie et la simplicité de leur maire, se sont partagés ces photos que nous avons recupérées sur les réseaux sociaux… Regardez