Insolite HCCT : Des hauts conseillers bloqués pendant 15 mn dans l’ascenseur de l’hôtel « Mamoune »

La deuxième session ordinaire de l’an 2017 du Haut-Conseil des Collectivités territoriales s’est ouverte ce matin à l’hôtel « Mamoune » sur la VDN non sans quelques frayeurs. L’institution qui valse d’hôtel en hôtel depuis sa création pour tenir ses réunions a décidé pour cette séance de se poser dans cet établissement hôtelier. Mais quelle grosse frayeur lorsque les conseillers ont emprunté l’ascenseur de l’hôtel. Ce dernier s’est subitement arrêté au 1er étage avec à l’intérieur des conseillers ainsi que quelques journalistes. Et cela pendant une quinzaine de minutes. Inutile de vous dire que la panique s’est emparée des « prisonniers » de l’ascenseur en plus de la chaleur qui y règne. Finalement des techniciens ont été dépêchés par la direction de l’hôtel et qui ont réussi à extirper les pisse-copies et les conseillers, trempés de sueur.