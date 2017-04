Inscriptions sur les listes électorales à Fatick : La commune de Ndiob affiche 8 273 inscrits

Le maire de la commune de Ndiob Monsieur Oumar Ba s’est félicité de l’importance des résultats obtenus sur les inscriptions dans les listes électorales dans la commune 8273 électeurs ont été notés. Soit à peu près le double du fichier électoral précédent. Ce résultat, selon une note qui nous a été transmise fait dire à Monsieur Ba que ce n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail méthodique, d’une bonne discipline organisationnelle et un fort engagement militant qui a permis de maintenir la mobilisation pendant toute la période d’inscription.



« Les camarades ont fait preuve d’ingéniosité et d’esprit d’innovation qui nous ont permis d’inscrire toutes les personnes ciblées y compris les élèves, les étudiants et les travailleurs résidant temporairement en dehors de la commune. Ce dispositif sera maintenu jusqu'à la distribution des cartes » a-t-il aussi dit.



Le maire a aussi prévenu que les élections ne seront pas faciles et qu’il fallait maintenir la mobilisation, faire face avec détermination et faire de bonnes investitures qui tiennent compte de critères objectifs.



Le maire a aussi déclaré sa candidature à l’investiture de Benno Bokk Yaakar.