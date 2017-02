Inscription sur les listes électorales au Gabon : Le cap des 10 000 inscrits bientôt franchi

L’Alliance pour la République (APR) au Gabon se porte très bien a indiqué son coordonnateur Ibrahima Sall. Il en veut pour preuve le référendum passé, où un score de 75% a été enregistré malgré un taux de participation trop faible. Ce qui fait dire à Sall que l’opposition est invisible au Gabon.



« Vous pouvez le vérifier. Depuis l’accession du Président Macky Sall à la magistrature suprême, toutes les élections ont été remportées par le parti au pouvoir. Par exemple, lors du référendum, tous les 18 bureaux de vote ont été gagnés par l’APR ».



Evoquant le débat sur les députés de la diaspora, le coordinateur de noter que les sénégalais de la diaspora ont une voix à faire valoir.



« Je remercie le Président de la République de nous avoir donné l’opportunité de nous exprimer. Il avait promis de faire de la diaspora la quinzième région du Sénégal. Je pense qu’il n’y a pas débat là-dessus. En tant qu’opérateurs économiques et investisseurs au Sénégal, on a une voix à faire valoir. Et c’est bien de nous donner l’opportunité de défendre nos intérêts. On fait entrer plus de 1000 milliards par an. Il faut qu’on sache où tout cet argent entre. Le seul Secrétariat des Sénégalais de l’Extérieur ne suffit pas» dira-t-il. Ceci d’autant plus que l’apport de la diaspora est réel ajoute-t-il.



A l’instar des différents départements du Sénégal, les inscriptions sur les listes électorales se passent bien au Gabon aussi. Selon Mr Sall, près de 8 250 inscrits ont été dénombrés. « On va se déployer au niveau des autres provinces. Déjà, on a atteint le quorum avec 6000 inscrits. Là, on va bientôt atteindre le cap des 10000 » dira-t-il. Pour la sensibilisation, des représentants sont présents dans les provinces fin prêts à accueillir la délégation dira-t-il même si tout n’est pas parfait consentira-t-il à dire. L’impact de la crise politique qu’a connu le pays est surtout passé par là conclut-il.