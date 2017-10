Initiatives pour de nouvelles solutions et services numériques: l’ADIE lance eGovLAB



L’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) a procédé ce vendredi au lancement d’un concours dénommé "e-GovLAB Challenge", visant à soutenir les meilleures initiatives de jeunes pour de nouvelles solutions et services numériques orientés vers des secteurs économiques et sociaux jugés stratégiques.



L’ADIE compte par ce biais susciter la création de "services numériques innovants pour un service public de qualité", en vue d’accompagner le développement économique du Sénégal, à partir d’une "confrontation de talents des jeunes".

Venue présider la cérémonie, la ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des Télé-services de l’Etat, Khoudia Mbaye, a magnifié la contribution de l’ADIE à la modernisation par le biais du numérique à travers ce concours qui vise à libérer la créativité et l’envie d’entreprendre de la jeunesse.

Les inscriptions pour participer à ce concours sont déjà ouvertes et se feront à partir du site www.eGovLAB.adie.sn jusqu’au 27 novembre prochain, date de clôture, la remise des prix étant prévue en décembre prochain…