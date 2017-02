Iniesta en remet une couche sur Paris

Le Barça est face à un défi immense: devenir la première équipe de l’histoire des Coupes d’Europe à se qualifier après avoir été corrigé 4-0 lors du match aller. Un défi à la mesure des Blaugrana à en croire les premiers intéressés.

On n’attend pas des Catalans qu’ils tiennent des discours défaitistes, prestige de la maison barcelonaise oblige, mais force est de constater que les hommes de Luis Enrique semblent bel et bien convaincus de pouvoir renverser la situation face aux quadruples champions de France. Andres Iniesta l’a répété au lendemain de leur succès convaincant décroché sur la pelouse de l’Atlético Madrid.

"Il faut y croire, a-t-il encore assuré lundi dans des propos rapportés par AS. Même si cela est compliqué, il faut y croire. Nous avons les arguments pour les mettre en danger. Un 4-0 est un grand résultat, mais je pense que nous avons des arguments pour les éliminer." Et le Barça pourrait d’ailleurs réserver quelques surprises aux troupes d’Unai Emery, Luis Enrique semblant tenté d’évoluer en 3-4-3 pour l’occasion.