Ingénierie conseil : Une profession menacée !

Le cabinet d’Ingénierie Conseil Idev-Ic fête ses 30 années. L’âge de la maturité pour le cabinet qui a pour ambition d’assurer une contribution à l’émergence et au développement technique et économique durable de notre continent, mais un manque de reconnaissance se pose.

Selon Mamadou Daffé, Directeur Général du cabinet, les charges fiscales trop lourdes constituent une entrave à l’embauche pour un secteur leader dans le recrutement de cadres supérieurs. Il a ainsi demandé un soutien de l’Etat et une plus grande implication sur les réflexions qui se font sur la stratégie. « Tant que ce secteur ne fera pas l’objet d’émergence, il n’y aura pas d’émergence » a-t-il dit en marge des festivités du trentenaire. Pour finir, il a regretté le manque de préférence nationale dans l’attribution des marchés, arguant même une menace sur la profession.