Infrastructures policières : Le ministère de l’intérieur va bénéficier d’un programme pluriannuel pour renforcer les postes

Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a reconnu le retard du Sénégal dans la construction des camps de sapeurs ou de police. Il a cependant lors du vote de son budget laissé entendre qu’au-delà de son budget 2018, le ministère de l’intérieur va bénéficier d’un programme pluriannuel pour renforcer les postes.



« Tout le monde veut des camps de sapeurs ou de police dans son département, et il faut reconnaitre que le Sénégal a un retard sur la construction de ces édifices. Mais le Président a pris des décisions sur cela, on a en discuté et il a demandé qu’au-delà du budget 2018, on va bénéficier d’un programme pluriannuel pour construire des postes de police et leur implantation. Ce sera le cas aussi pour les camps de sapeurs-pompiers. Mais aussi redynamiser l’administration territoriale » a-t-il ajouté...