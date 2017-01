Informatisation de l’Etat : « un cap décisif a été franchi à partir de 2012 » (VIDEO ADIE)

L’Agence de l’Informatique de l’Etat est chargée de mettre en œuvre la politique informatique de l’Etat du Sénégal. Dans ce film institutionnel réalisé courant 2016, le ministre en charge des Téléservices de l’Etat, Mme Khoudia MBAYE et le Directeur Général de l’ADIE, M. Cheikh BAKHOUM ainsi que d’autres acteurs clés du secteur informatique interviennent pour passer le message sur tout ce qu’il faut savoir sur la vision, les missions, les activités, les réalisations et les projets de l'ADIE. Il est surtout question des ambitieux projets informatiques pilotés par l’ADIE et inscrits dans le programme du Plan Sénégal Emergent (PSE) comme le projet Large Bande Sénégal (Fibre Optique, Datacenter, Interconnexion de tous les bâtiments administratifs du pays, etc.).